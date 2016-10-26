Bankalara uyarı

Kredileri erken çağıran bankaları uyaran CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan şimdi de Doğu bölgesindeki işadamları için devreye girdi. Erdoğan, bölgede terör olayları nedeniyle zor günler geçiren reel sektörün kredilerini vadesinden önce çağıran bankalara yönelik şikayetlerin artması üzerine Türkiye BankalarBirliği'ni devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın talimatıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, reel sektörü mağdur eden bankalara yönelik tedbir almak için harekete geçti. Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu,"CumhurbaşkanımızBankalar Birliği'nibizzat aramış. Biz debölge işadamları olarakmağduriyetimize ilişkinrapor hazırlıyoruz. Sayıncumhurbaşkanımızasonsuz teşekkürler" dedi. AK Parti'nin hafta sonu Afyonkarahisar kampında da Başbakan Yıldırım, bu konu hakkında sert açıklama yapmıştı. Yıldırım, ekonomiyle bankaların görünümünün örtüşmediğini belirterek, "tefeciliği bırakın" ifadesini kullanmıştı.
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