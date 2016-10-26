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Bankalara uyarı

Bankalara uyarı
Kredileri erken çağıran bankaları uyaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şimdi de Doğu bölgesindeki işadamları için devreye girdi. Erdoğan, bölgede terör olayları nedeniyle zor günler geçiren reel sektörün kredilerini vadesinden önce çağıran bankalara yönelik şikayetlerin artması üzerine Türkiye Bankalar Birliği'ni devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın talimatıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, reel sektörü mağdur eden bankalara yönelik tedbir almak için harekete geçti. Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, "Cumhurbaşkanımız Bankalar Birliği'ni bizzat aramış. Biz de bölge işadamları olarak mağduriyetimize ilişkin rapor hazırlıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler" dedi. AK Parti'nin hafta sonu Afyonkarahisar kampında da Başbakan Yıldırım, bu konu hakkında sert açıklama yapmıştı. Yıldırım, ekonomiyle bankaların görünümünün örtüşmediğini belirterek, "tefeciliği bırakın" ifadesini kullanmıştı.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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