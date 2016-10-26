Maliye Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu yönünde şüphe bulunan 9 bin şirketin listesinin kamu bankalarına bildirildiğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü'nün internet sitesinde "Bankalar 9 bin şirketi FETÖ'den kara listeye aldı" başlığıyla tamamen gerçek dışı ve maksatlı bir haber yayınlandığı ifade edildi.

Söz konusu haberde, Bakanlığın birimlerinden MASAK'ın, FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde şüphe bulunan 9 bin şirketin listesini, kamu bankalarına bildirdiğinin iddia edildiği belirtilen açıklamada, "Ne MASAK ne de Bakanlığımızın başka bir birimi tarafından herhangi bir bankaya böyle bir bildirim yapılmamıştır." denildi.