Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji sektöründeki son gelişmelere ve alternatif enerji projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Aralık ayında yapacağımız ihalede aradığımız en önemli iki şart hızlı bir şekilde devreye alınması, ürettiği panellerin Türkiye'de üretilmesi-yerlilik şartı, asgari 100 AR-GE çalışanı, bunlarında yerli olması koşuluyla böyle bir model ortaya koyduk. Hem ucuz hem temiz enerji istiyoruz .

Bugün itibariyle bile gördüğümüzde maliyeti düşürüp bu eko sistemi oluşturursak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki planımız aynı planı Rüzgar enerjisi için uygulayabilmek. Bu ihaleyle birlikte güneş ve rüzgar, önümüzdeki dönemin büyüyen sektörü.

TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ DEPOLAMA POLİTİKALARI

Geçtiğimiz Kasım ayında açıklanan hükümetle birlikte kadim komşumuz Rusya ile yaşanan kriz bize çok farklı şeyler öğretti. Bu çerçevede enerji politikalarımızı somut bir şekilde güncelledik. Bizim enerjiye ihtiyacımız çok önemli.

Türkiye için enerji arz güvenliği açısından farklı senaryolara hazır olmak lazım. Bugün Türkiye ısınmada doğalgazdan büyük oranda faydalanıyor. Önemli adımlar attık ama daha iyi bir noktaya gelmek açısından, ürün ve altyapı çeşitlendirmesini yapması lazım.

Aralık ayı itibariyle iki önemli proje var. NLG terminali, yüzer bir enerji terminali dediğimiz modern dönemde önemli bir ürün. 9 ay gibi kısa bir sürede devreye alınarak Türkiye'ye ek 20 metreküp gaz basmak için önemli bir proje. İkinci Aliağa terminali. O da bu Aralık ayı itibariyle yüzde 50'lik kapasite artışını ortaya koyacak. Yaz aylarında bu oran artacak.

Bu alternatifleri genişletmek anlamında Ocak ayında da önemli bir projemiz var. Tuz Gölü'ndeki bu projeyi bu kışta devreye alacağız. Bu da rekor düzeyinde bir şey olacak.

TÜRKİYE'NİN TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMASI LAZIM

Türkiye'nin enerjideki tüm senaryolara hazır olması lazım. Bu kışa çok güzel adımlar attık. Bunun bir tarafında BOTAŞ tabii ki olmak zorunda ama özel sektörün rekabetin önünü açacak iklimi de oluşturmamız lazım.

Türkiye gerek depolamada gerek alt yapıda çok önemli adımlar atıyor. Bu kış önemli adımlar atacağız. 2019'a kadar kritik aşamayı geçeceğiz. Türkiye'nin enerji arz ve güvenliği bölge için çok önemli.

Tuz Gölü'ndeki ilk doğalgazı Ocak ayında değpolayacağız.

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ

Sektörün farklı alanlardaki paydaşlarının katılımıyla 2016 yılının enerji ve siyaset gündeminin konuşulduğu yoğun bir kongre oldu.

Türkiye bölge üzerindeki bakş açısını 3 dinamikte değerlendiriyor. 1- Kazan kazan çerçevesinde paydaşlara katkılı olması lazım. 2- Bölgenin enerji arz güvenliğine ciddi katkısı olması lazım. 3- Bölgenin ve küresel çerçevedeki dünyanın barış ve huzuruna katkılı olması lazım.

Gazze'ye elektrik sağlanması için teknik ekipler çalışmalara başladı. Doğu Akdeniz gazı Avrupa için de önemli.

İletim, sistem alt yapısı anlamında ciddi eksiklikler var. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa dayalı en makul çalışmalar içerisindeyiz. Konun birçok farklı ayağı var. Bu çerçevede tüm bunları bugünkü ihtiyaçlar çerçevesine çalışıyoruz. İnşallah en yakın dönemde olumlu çalışmalar atacağımıza inanıyorum.

RUSYA İLE TÜRK AKIMI

Önce Güney Akım sonra Türk Akımı... Biliyorsunuz isim değişikliği oldu. Rusya ve Ukrayna arasındaki durumdan dolayı daha da hızlanan bir süreç. Kontratları sona eriyor. Rusya bu durumdan dolayı yeni bir proje ortaya koydu. Türk Akımının Avrupa piyasası ayağı da var. Türkiye olarak yaklaşık bir 7-8 aylık problemli bir dönemin ardından ilişkilerin düzelmesiyle Türk Akımı'nda önemli bir adım attık.

Burada iki tane boru hattı var. İkinci hat Türkiye üzerinden geçecek. İmzalar Türkiye için kazan-kazan anlaşması. Bu projeye Türkiye açısından çok önemle bakıyoruz. Türkiye'nin menfaati için de önemli bir proje. Proje, 2017'de başlayacak, 2019'a yetişecek.

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL PROJESİ

Türkiye olarak geçmiş dönemden bugüne Türkiye'de olmayan bir teknolojinin olması açısından stratejik adımlar attık atmayada devam edecek. Nükleer enerji Türkiye'nin 60 yıllık hayali.

Cumhurbaşkanımızın yoğun bir mesai ile belli bir noktaya getirdiği bir sistem. Akkuyu üzerinde bakktığımızda projenin hem kendi içerisinde hem önemli bir yatırıma dönüşmesi için çok önem arz ediyor.

Rusya bunu uzun zamandır söylüyordu. Türkiye-Rusya ilişikilerinde de önemli bir adım olacağını düşünerek Akkuyu Nükleer Enerji için adım attık. Türkiye enerjiye bağımlı bir ülke olarak bundan vazgeçemez. Nükleer de bu anlamda stratejik bir adım.



Burada yatırımcı Rus tarafı. Hedefimiz 2023'te ilk reaktörün devreye alınması. Nükleerle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede biz son noktalara yaklaştık. En geç 2017 içerisinde adım atacağız. Biraz Karadenizlilik'te olduğu için acelecilik var. Bu tabi şöyle algılanmamalı: Güvenliksiz ve özensiz olur. Türkiye olarak çok vakit kaybettik. 2017'de üçüncü nükleer santral ile ilgili olarak da önemli açıklamalarımız olacak.