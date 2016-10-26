ATSO’da patlama

Antalya'daTicaret ve SanayiOdası'nın şehirmerkezine 8kilometre uzaklıktabulunan Çevre Yoluüzerindeki binasınınotoparkına bırakılanbir otomobilde, dünsabah saat 08.55'depatlama meydanageldi. Patlamaylabirlikte çıkanyangına itfaiye müdahaleetti. Patlama sonrasında otoparktaki araçlardan 5'ikullanılmaz hale geldi. 25 araç büyük hasar gördü. Binadabulunanlardan 10 kişi de cam kırıklarından yaralandı.Tamamen metal yığını haline gelen otomobilin bazıparçaları, 300 metre uzaklıkta bulundu. Patlamanınardından bina, meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyleikinci bir patlama olasılığına karşı boşaltıldı. Şoka girençalışanlar güçlükle sakinleştirildi.
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