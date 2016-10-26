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ATSO’da

ATSO’da patlama
Antalya'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çevre Yolu üzerindeki binasının ına bırakılan bir otomobilde, dün sabah saat 08.55'de meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Patlama sonrasında otoparktaki araçlardan 5'i kullanılmaz hale geldi. 25 araç büyük hasar gördü. Binada bulunanlardan 10 kişi de cam kırıklarından yaralandı. Tamamen metal yığını haline gelen otomobilin bazı parçaları, 300 metre uzaklıkta bulundu. Patlamanın ardından bina, meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ikinci bir patlama olasılığına karşı boşaltıldı. Şoka giren çalışanlar güçlükle sakinleştirildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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