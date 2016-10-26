Askeri casusluk davasında beraat kararlarına onay

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın "askeri gizli bilgi ve belge bulundurmak" suçundan yargılandığı İzmir'deki "askeri casusluk" davasında verilen beraat kararlarını onadı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada tüm sanıkların beraatına karar vermişti.

Beraat kararının temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararının onanması yönünde görüş bildirmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bugün İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararını onadı.

"TUTUKLU KALANLAR TERFİLERİNİ ALACAK"

Kararı değerlendiren sanık avukatlarından Aykanat Kaçmaz, yerel mahkeme hükmünün tüm sanıklar yönünden onandığını söyledi.

Balyoz Davası'nda olduğu gibi bazı sanıklar açısından savcının temyiz etmesi, dosyanın aleyhe bozulması talebi gibi durumların söz konusu olmadığını belirten Kaçmaz, "Bu aşamadan sonra bu kararın sanıklar aleyhine döndürülmesi ihtimali yoktur, kesin hüküm haline gelmiştir. Sanıkları ilgilendiren yönü şu, tutuklu kalan subay ve astsubaylar bu kararla terfilerini alacaklar. Sırf bu karar sebebiyle Aralık şurasında generalliğe veya bir üst rütbeye terfi edenler, birtakım makamlara getirilenler kesinlikle olacaktır. Bu karar, bunun da önünü açmış oldu, birtakım terfilere olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Casusluk Davası'nı manipüle eden kamu görevlileri hakkında kumpas davası açıldığını da hatırlatan Kaçmaz, "Bu davada yargılananlar açısından da aleyhe bir durumdur bu karar. Bu kararla, artık onların kumpas yaptığı tescillenmiştir." dedi.