Asitçi enişteyi yakan rapor

Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinde İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Cihat Araçman, yeğeni Y.K. (3.5)'nın yüzüne asit döktü. Korkunç olayın ardından Araçman, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlarından 24.5 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Dünkü duruşmada Mağdur Y.K.'nın avukatı, mahkemeye İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nca düzenlenen 7 sayfalık yeni bir rapor sundu. Rapor'da "Yüz bölgesinde ileri derecede deformasyona sebep olan kimyasal yanığın yüzün daimi değişikliği niteliğinde olduğu, göz bölgesindeki yaralanmanın her bir göz için ayrı ayrı organlardan birinin işlevini yitirilmesi niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.