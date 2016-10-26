Annesiyle dedikodusu çıkan adamı öldürdü

Adana'da Ümit Seyhan (24), pazarcılık yapan Ali Arıcı'nın (48) annesiyle gönül ilişkisi yaşadığı dedikodularını duyunca sinirlendi. Evde bulunan pompalı tüfeği alıp Arıcı'nın yanına gitti. Sokak ortasında "Annemle ilişkin varmış,doğru mu?" sorusunu yöneltti. Ancak Arıcı cevap vermedi. Seyhan, pompalı tüfekle Arıcı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Ali Arıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan Seyhan, "Varsa bir namussuzluk yapan onun dakafasına sıkarım" dedi. Adliyeye çıkarılan Seyhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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