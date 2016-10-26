Zonguldak'ınEreğli İlçesi'nde yaşayanliseli G.D., 42 yaşındakikomşuları A.K.'nintacizine uğradı. 15 yaşındacinsel istismar kabusunuyaşadı. 9 yıl 2 ay hapiscezasına çarptırılansapık komşu salıverilincedünyası karardı.
ÇIRPINDIM AMA...
Hap içerek intihara kalkışan liseli G.D., "Tahliye edilmesiniyediremedim. Aklımayaptıkları, mahkemedekikonuşmalar geldi. Biranlık öfke ile ilaçlarımınhepsini yuttum" dedi. Hastaneden çıktığı gün, "Adalet istiyorum" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı: "O akşam beni evine davet etti. Komşumuz olduğu için ailem izin verdi. Eşi ve çocukları evde yoktu. Kapıyı arkamdan kilitledi. Başörtümüçıkarıp öpmeye kalkıştı. Çok çırpındım ama elinden kurtulamadım. Kucağınaalıp oturttu, zorla dansettirmeye kalkıştı. Ablam sayesinde kurtuldum. Elinde fotoğrafımın olduğunu söyleyip tehdit etti. Dışarıda olmasından korkuyorum. Tekrar içeri girmesini istiyorum."
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