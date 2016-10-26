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Adalet istiyorum

Adalet istiyorum
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşayan liseli G.D., 42 yaşındaki komşuları A.K.'nin tacizine uğradı. 15 yaşında cinsel istismar kabusunu yaşadı. 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sapık komşu salıverilince dünyası karardı.

ÇIRPINDIM AMA...
Hap içerek intihara kalkışan liseli G.D., "Tahliye edilmesini yediremedim. Aklıma yaptıkları, mahkemedeki konuşmalar geldi. Bir anlık öfke ile ilaçlarımın hepsini yuttum" dedi. Hastaneden çıktığı gün, "Adalet istiyorum" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı: "O akşam beni evine davet etti. Komşumuz olduğu için ailem izin verdi. Eşi ve çocukları evde yoktu. Kapıyı arkamdan kilitledi. Başörtümü çıkarıp öpmeye kalkıştı. Çok çırpındım ama elinden kurtulamadım. Kucağına alıp oturttu, zorla dans ettirmeye kalkıştı. Ablam sayesinde kurtuldum. Elinde fotoğrafımın olduğunu söyleyip tehdit etti. Dışarıda olmasından korkuyorum. Tekrar içeri girmesini istiyorum."
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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