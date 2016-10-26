15 Temmuz’da yaşananlar

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV) işbirliğinde 27-28 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılacağı "15 Temmuz Darbe Girişimi: Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" başlıklı uluslararası toplantıda darbe girişiminin sebepleri, aktörleri ve muhtemel sonuçları tahlil edilecek. Dünyanın farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılacağı toplantıda Türkiye'nin yaşadığı bu korkunç tecrübe ele alınarak benzer hadiselerin başka ülkelerde de meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirler ve bu sürecin aşamaları üzerinde açıklamalarda bulunacak. Organizasyonun ana medya sponsoru ise Turkuvaz Medya...