Yüzde 100’e itiraz

Bursa'da sınıf öğretmeni olan Gizem Kıvılcım (25), geçen 11 Ekim'de Bilecik yakınlarında motosikletiyle kaza yaptı. Kıvılcım, karşı yönden gelen Sami K. yönetimindeki araçla çarpıştı ve olay yerinde öldü. Sürücü serbest bırakıldı. Habibe-Rıza Kıvılcım çifti de sürücünün serbest bırakılmasına ve jandarmanın düzenlediği "Yüzde 100 motosiklet sürücüsü kusurlu" raporuna itiraz etti.



TEK TEK SIRALADI...

Avukatları Aziz Uzun aracılığıyla itiraz dilekçesi sunan ve Sami K.'nın tutuklanmasını talep eden aile, rapordaki çelişkileri tek tek sıraladı. Olay yerine gelen çekici şoförünün tanık olarak dinlenmesini ve deliller yok olmadan uzman bilirkişiye yeni bir rapor aldırılmasını istedi. Savcılığın şimdi kazayla ilgili rapor alınması için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na ya da yeni bir bilirkişi heyetine göndermesi bekleniyor.



Ali OKTAY