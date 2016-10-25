Avukatlarının yoğunluğu dolayısıyla müvekkilleri Figen Yüksekdağ ile görüşemediklerini bildirmeleri ve duruşmada hazır bulunmasına ilişkin Yüksekdağ'ı bilgilendireceklerini ifade etmelerinin ardından duruşma ertelendi. İşte ayrıntılar...

SAVUNMAYA BAK: "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA"

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, Yüksekdağ'ın hazır bulunmadığı duruşmaya avukatları Kenan Maçoğlu ve Can Tombul katıldı. Avukat Maçoğlu, müvekkilinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürdü.

"PKK TERÖR PROGRAMI UYGULAMIYOR! O BİR DEMOKRASİ ÖRGÜTÜ!!!"

İddianamede Yüksekdağ'ın, 8 Ağustos 2015'te, Almanya'da bulunduğu sırada, Deutsche Welle'ye verdiği röportajdaki "Kürt kökenli politikacılar tarafından kurulan HDP'nin, PKK ile bağı olduğu söyleniyor. Buna ne dersiniz?" sorusu üzerine, partisinin PKK ile bağı olmadığını söylediği ve "PKK bir halk özgürlük hareketidir. Aynı zamanda demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren bir örgüttür. Bizler PKK'nın bu hedeflere ulaşma konusunda başvurduğu yöntemleri onaylamıyoruz. Ancak şunu da kabul etmeliyiz ki, uyguladığı program terör değildir." dediği belirtiliyor.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yüksekdağ'ın, bu sözlerle "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.