Yıldızlı anne!

Hatay'da yaşayan ArmağanYıldız (43)'ın eşi 2006yılında çalışmak için SuudiArabistan'a gitti. Ancak o gündenbu yana ailesini bir kezolsun bile aramadı. Üç çocuğuile bir başına kalan Yıldız,babasının evine yerleşti. Birsüre sonra ise evin çatısı çökerekkullanılmaz hale geldi.Bunun üzerine Armağan Yıldız,çocuklarını da yanına alıpbir inşaata sığındı. Geçimlerinisağlamak için günlük işlerdeçalıştığını söyleyen ArmağanYıldız, "Yazın sorun olmuyordu,ama havalar soğumayabaşladı. Bu şartlarda çocuklarımınders çalıştığını görmekbeni çok üzüyor. Tek isteğimçocuklarımın okuması. Amabu şartlarda çok zor" dedi. Yıldız'ınlise son sınıfta okuyankızı Yağmur ise "İmkansızlıklarnedeniyle dershaneye gidemedim.Tek dileğim üniversiteyikazanmak" diye konuştu.
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