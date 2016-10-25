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Yıldızlı anne!

Yıldızlı anne!
Hatay'da yaşayan Armağan Yıldız (43)'ın eşi 2006 yılında çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti. Ancak o günden bu yana ailesini bir kez olsun bile aramadı. Üç çocuğu ile bir başına kalan Yıldız, babasının evine yerleşti. Bir süre sonra ise evin çatısı çökerek kullanılmaz hale geldi. Bunun üzerine , çocuklarını da yanına alıp bir inşaata sığındı. Geçimlerini sağlamak için günlük işlerde çalıştığını söyleyen Armağan Yıldız, "Yazın sorun olmuyordu, ama havalar soğumaya başladı. Bu şartlarda çocuklarımın ders çalıştığını görmek beni çok üzüyor. Tek isteğim çocuklarımın okuması. Ama bu şartlarda çok zor" dedi. Yıldız'ın lise son sınıfta okuyan kızı Yağmur ise "İmkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemedim. Tek dileğim üniversiteyi kazanmak" diye konuştu.
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