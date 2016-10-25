Vatan evladı

Kanlı terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz'da ülkemizi hedef aldı. Pensilvanya'lı hainin asker kılığındaki teröristleri, vatanına sahip çıkan halkımıza kurşun yağdırdı. Kanlı gecede sokağa çıkan yüzbinlerce kahramanın cesaretiyle örgütün kirli emelleri hüsrana uğradı. Vatanına canını siper eden kahramanlardan birisi de Cengiz Hasbal'dı. Garsonluk yaparak ailesine bakan Hasbal, kanlı gecede ailesiyle birlikte Üsküdar'daki evlerinde oturdukları sırada darbe haberini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine hainlere 'Dur' demek için elindeki Türk bayrağıyla soluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aldı. Burada FETÖ'cü teröristler tarafından göğsünden vuruldu ve ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi görmeye başladı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 19 gün sonra şehadete ulaştı. Kahraman şehit geride çocukları Talha (2) ve Enes Arda'yı (10) bıraktı.



'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Şehidin eşi Çiğdem Hasbal, hislerini şöyle anlattı: "Ailemiz için kocamın hayatını kaybetmesi büyük bir yıkım oldu. Bir taraftan da şehit olması bizim için gurur kaynağımız. Diğer tarafta iki elim o hainlerin yakalarında olacak. Oğlum Talha babasının mezarına gidince 'Baba' diye sesleniyor. Enes Arda ise babasının ne kadar kahraman biri olduğunu biliyor. Bir gün bana 'Anne eğer bir daha böyle bir durum yaşanırsa beraber gidelim. Şehit olalım. Babama kavuşuruz' dedi. Oğullarıma sürekli 'Eğer babanız ve diğer vatanı için şehit olmak üzere sokağa çıkan kişiler olmasaydı bizim durumumuz çok kötü olurdu' diyorum. Eşimle gurur duyuyorum."



Ahmet ALTINDİŞ