Uyuşturucu kabusu!

Yürek burkan olay dün Edirne'de yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen İlker Özçakır (25), tedavi olması konusunda kendisini uyaran annesi Sevgi Kuanç ile tartışmaya başladı. Kullandığı maddenin de etkisiyle sinirlenen Özçakır, pencere yumruk attı. 2'nci kattan atladı. Genç ağır yaralandı. Kadın, oğlunututmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı.Annesi Sevgi Kuanç'ın ellerinde kırık camparçaları nedeniyle kesikler oluştu.
YARDIM EDENLERE SALDIRDI
İlker Özçakır, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendisine yardım etmek isteyenleri engellemeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi Özçakır'a sakinleşmesi için tokat atarken, bir kadın ise kovayla üzerine su döktü. İlker Özçakır ve annesi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlker Özçakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ellerinde kesikler oluşan Sevgi Kuanç ise ayakta tedavi edildi. Acı haberi alan anne, sinir krizi geçirerek, gözyaşlarına boğuldu. İlker Özçakır'ın cesedi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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