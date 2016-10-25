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Teröristbaşı Gülen: Türkiye’yi yönetsin

elebaşı Gülen, ’nin en büyük sivil toplum kuruluşunda konuşarak ABD’den Türkiye’ye etmesini istedi. Gülen, ABD’den Türkiye'yi yönetmesini istedi.

Teröristbaşı Gülen: Türkiye’yi ABD yönetsin
elebaşı , 'deki en büyük sivil toplum kuruluşu olan World Affairs Council of Philadelphia (Philadelphia Dünya İlişkileri Konseyi'nde) 15 Eylül tarihinde bir konferans verdi.

Gülen diplomatların yoğun olarak üye olduğu bu STK'nın toplantısında açıkça Türkiye'ye edilmesi yönünde çığırtkanlık yaptı. Gülen, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.



Gülen aynı konuşmasında "ABD 200 yıllık bir dünya nüfusunu yönetme deneyime sahipken bu deneyimi Türkiye için de kullanmalıdır" diyerek açıkça Türkiye'ye müdahale edilmesi yönündeki ci çağrısını yeniledi.

AKŞAM
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  • 25 Ekim 2016, Salı 02:27
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