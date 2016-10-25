Teröristbaşı Gülen: Türkiye’yi ABD yönetsin

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki en büyük sivil toplum kuruluşu olan World Affairs Council of Philadelphia (Philadelphia Dünya İlişkileri Konseyi'nde) 15 Eylül tarihinde bir konferans verdi.
Gülen diplomatların yoğun olarak üye olduğu bu STK'nın toplantısında açıkça Türkiye'ye müdahale edilmesi yönünde çığırtkanlık yaptı. Gülen, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.
Gülen aynı konuşmasında "ABD 200 yıllık bir dünya nüfusunu yönetme deneyime sahipken bu deneyimi Türkiye için de kullanmalıdır" diyerek açıkça Türkiye'ye müdahale edilmesi yönündeki darbeci çağrısını yeniledi.
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