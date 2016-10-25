Aileye maaş bağlanacak

Manisa'da birçok kişi Kupal Ailesi'ni yalnız bırakmadı. Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin de, eşi İlknur Bilgin ile birlikte komşuları tarafından öldürülüp gömülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kupal Ailesi'nin yanında olduklarını belirten Bilgin, küçük kızın ailesine, baba Bilal Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın kronik tırnak rahatsızlığı bulunması nedeniyle 300 ile 110 lira arasında engelli maaşı bağlanacağını belirtti. Baba Bilal Kupal ise kaymakama teşekkür ederek, olay nedeniyle sağlıklı düşünemediklerini, herhangi bir taleplerinin olması halinde önümüzdeki günlerde ileteceklerini söyledi. Konuşmakta zorlanan acılı anne Suriye Kupal da, "Allah kimselerin başına vermesin. Bizim yaşadıklarımızı kimselere yaşatmasın" dedi.