  1. Yüzde 100’e itiraz
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Tam !

Bir vatandaş, de cep telefonunu şarj ettikten sonra imam ve cemaatten “helallik” istediği ile 1 lira bıraktı

Tam not!
İnsanlık ölmemiş dedirten olay Zonguldak'ta yaşandı. Cep telefonu kapanan vatandaş, ilginç bir yola başvurdu. Aşağıdoğancılar Köyü si'ne girdi. Telefonunu burada şarj etti. Daha sonra caminin kütüphane bölümüne, üzerinde "Telefonu şarj ettik. Hakkınızı helal edin" yazılı bir not ve yanına 1 lira bıraktı. Yaptığı bu hareket ise herkesi duygulandırdı. Cami imamı Mevlüt Günesen ise şunları söyledi: "Bu tür örnekler çoğalmadı. Ben izindeydim. Döndüğümde namazın ardından kütüphaneyi düzenlerken bir kağıt üzerinde 1 lira madeni para vardı. Çok dikkatimi çekmedi kağıdı atacakken üzerindeki yazıyı fark ettim. Yazıda, 'Telefonu şarj ettik. Hakkınızı helal edin' diye yazıyordu. Çok duygulandım. Toplumuzda hala bu şekilde düşünen helal yollardan hayatına devam eden Müslüman kardeşlerimizin var olması beni çok mutlu etti. Bu kardeşimizden Allah razı olsun." Alaplı Aşağıdoğancılar köyü muhtarı Rahmi Yapar da "'Hakkınız helal edin' diye not bırakmış. Biz o vatandaşa hakkımızı canı gönülden helal ediyoruz. Bu notu ve bozuk yı camimizde saklayacağız. Cemaatimize bunu anlatacağız." diye konuştu.
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