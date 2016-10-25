İnsanlık ölmemiş dedirten olay Zonguldak'ta yaşandı. Cep telefonu kapanan vatandaş, ilginç bir yola başvurdu. Aşağıdoğancılar Köyü Camisi'ne girdi. Telefonunu burada şarjetti. Daha sonra caminin kütüphane bölümüne, üzerinde "Telefonu şarjettik. Hakkınızı helaledin" yazılı bir not veyanına 1 lira bıraktı. Yaptığı bu hareket ise herkesi duygulandırdı. Cami imamı Mevlüt Günesen ise şunları söyledi: "Bu tür örnekler çoğalmadı. Ben izindeydim. Döndüğümde namazın ardından kütüphaneyi düzenlerken bir kağıt üzerinde 1 liramadeni para vardı. Çokdikkatimi çekmedi kağıdıatacakken üzerindekiyazıyı fark ettim. Yazıda, 'Telefonu şarj ettik. Hakkınızı helal edin' diye not yazıyordu. Çok duygulandım. Toplumuzda hala bu şekilde düşünen helal yollardan hayatına devam eden Müslümankardeşlerimizin varolması beni çok mutluetti. Bu kardeşimizdenAllah razı olsun." Alaplı Aşağıdoğancılar köyü muhtarı Rahmi Yapar da "'Hakkınız helal edin'diye not bırakmış. Biz ovatandaşa hakkımızı canıgönülden helal ediyoruz. Bu notu ve bozuk parayı camimizde saklayacağız. Cemaatimize bunu anlatacağız." diye konuştu.
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