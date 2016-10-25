Şüpheli 3 kişinin parmak izini alan polis, kaçakların Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından aranan öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42) ve emlakçılar Mehmet Pehlivan (40) ile Ahmet Uygur (36) olduğunu tespit etti. FETÖ'cü olduğu tespit edilen 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından Hatay'a gönderildi.
Suriyelilerin arasına karışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Suriyeli göçmenlerin içine karışarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve FETÖ davasından haklarında arama bulunduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.
Şüpheli 3 kişinin parmak izini alan polis, kaçakların Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından aranan öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42) ve emlakçılar Mehmet Pehlivan (40) ile Ahmet Uygur (36) olduğunu tespit etti. FETÖ'cü olduğu tespit edilen 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından Hatay'a gönderildi.
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