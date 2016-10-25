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lerin arasına karışan 3 'cü yakalandı

Aydın'ın ilçesinde göçmenlerin içine karışarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve davasından haklarında arama bulunduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.

Suriyelilerin arasına karışan 3 FETÖcü yakalandı
Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri ihbar üzerine yaptıkları operasyonda lastik bot ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan Suriye uyruklu olduğu sanılan 62 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakların ifadelerinin alınması sırasında aralarında Arapça konuşmalarına karşın şüpheli davranışlar sergileyen 3 kişinin kimliği belirlenemedi.

Şüpheli 3 kişinin parmak izini alan polis, kaçakların Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce '/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından aranan öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42) ve emlakçılar Mehmet Pehlivan (40) ile Ahmet Uygur (36) olduğunu tespit etti. FETÖ'cü olduğu tespit edilen 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından Hatay'a gönderildi.
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  • 25 Ekim 2016, Salı 10:34
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