Sosyal veda

Akıllara durgunluk veren olay dün Kocaeli'de meydana geldi. 40 yaşındaki Niyazi Küçükerbir, tüfekle fotoğraf çektirip sosyal medya hesabına yükledi. Fotoğraflarada "Herkes hakkını helal etsin" notunubıraktı. Hemen telefona sarılan arkadaşları ise Niyazi'ye ulaşmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Küçükerbir boş bir arazidetüfeği çenesine ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan adam, ağır yaralandı. Silahsesi üzerine olay yerine giden çevredekivatandaşlar, Küçükerbir'i kanlar içindeyerde buldu. Vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Küçükerbir, ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altınaalınan Küçükerbir'in durumunun ağırolduğu öğrenildi. Öte yandan NiyaziKüçükerbir'in psikolojik problemleriolduğu iddia edildi.
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