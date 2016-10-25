Sosyal veda

Akıllara durgunluk veren olay dün Kocaeli'de meydana geldi. 40 yaşındaki Niyazi Küçükerbir, tüfekle fotoğraf çektirip sosyal medya hesabına yükledi. Fotoğraflara da "Herkes hakkını helal etsin" notunu bıraktı. Hemen telefona sarılan arkadaşları ise Niyazi'ye ulaşmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Küçükerbir boş bir arazide tüfeği çenesine ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan adam, ağır yaralandı. Silah sesi üzerine olay yerine giden çevredeki vatandaşlar, Küçükerbir'i kanlar içinde yerde buldu. Vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Küçükerbir, ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Küçükerbir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Niyazi Küçükerbir'in psikolojik problemleri olduğu iddia edildi.