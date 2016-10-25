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Şefika’nın yolu

Şefika’nın yolu
İstanbul'da yaşamını sürdüren Şefika Kasım, eşiyle 1987 yılında Bodrum- Milas karayolunun Meşelik mevkisinde 5 dönümlük bir arsa satın aldı. Kasım, yaklaşık 7 yıl önce arsanın bir bölümünden karayolu geçtiğini ve bunun kendisine sorulmadan yapıldığını öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. Dava sonuçlandı. Yolun bin 439 metrekarelik kısmının Kasım çiftine ait olduğu kesinleşti. Arazi sahibi Şefika Kasım, yolu şimdilik kapatmayı düşünmediklerini söyledi.
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