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Şanslı gençler

Şanslı gençler
Aydın Nazilli'de 19 yaşındaki Hidayet Yılmaz, Veysel Olcay ve Mert Uyan, seyyar Milli Piyango satıcısından 1 TL'ye oynadı. Ceplerindeki son parayla oyun oynayan 3 öğrencinin şansı yaver gitti. Öğrenciler 1 liralık kazı kazandan tam 10 bin TL kazandı. Hidayet Yılmaz, "Hayallerimiz gerçek oldu. İkramiyeyi eğitimimiz için kullanacağız" dedi.
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