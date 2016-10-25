Rezaletin böylesi!

Bu kez Adanalı sapık akıllara durgunluk verdi. 60 yaşındaki Sadık B., sigara verme bahanesiyle kandırdığı 3 erkek çocuğu elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. MerkezSeyhan İlçesi'ne bağlı İstiklal Mahallesi'ndeyaşayan bazı vatandaşlar polisi arayarak,mahalleden bir kişinin erkek çocuklarınıevinde taciz ettiğini söyledi. Harekete geçenpolis ekipleri, Sadık B.'nin evine operasyonyaparak gözaltına aldı.
POLİS EVİNDE YAKALADI İddiaya göre, Sadık B. mahallede bulunanyaşları 14 ila 16 arasında değişen erkekçocukları sigara verme bahanesiyle evinedavet etti. Elektroşok cihazıyla eve gelençocukları bayıltan Sadık B., yaptığı tacizi dekamerayla kaydetti. Sadık B.'nin gözaltınaalındığını duyan çok sayıda mağdur çocuk ailesiylebirlikte Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçioldu. Suçlamayı kabul etmediği öğrenilen Sadık B.,çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından 'Çocuğunnitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
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