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Rezaletin böylesi!

60’lık sapık 14 yaşındaki çocukları elektroşok cihazıyla bayıltıp taciz etti. Bu da yetmezmiş gibi o korkunç anları kameraya kaydetti...

Rezaletin böylesi!
Bu kez Adanalı sapık akıllara durgunluk verdi. 60 yaşındaki Sadık B., sigara verme bahanesiyle kandırdığı 3 erkek çocuğu elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar polisi arayarak, mahalleden bir kişinin erkek çocuklarını evinde taciz ettiğini söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, Sadık B.'nin evine operasyon yaparak gözaltına aldı.

POLİS EVİNDE YAKALADI
İddiaya göre, Sadık B. mahallede bulunan yaşları 14 ila 16 arasında değişen erkek çocukları sigara verme bahanesiyle evine davet etti. Elektroşok cihazıyla eve gelen çocukları bayıltan Sadık B., yaptığı tacizi de kamerayla kaydetti. Sadık B.'nin gözaltına alındığını duyan çok sayıda mağdur çocuk ailesiyle birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Suçlamayı kabul etmediği öğrenilen Sadık B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
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