OHAL tartışması

Fransız mevkidaşı Jean Marc Ayrault ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Ayrault'un Türkiye'deki OHAL çıkışı üzerine "Türkiye'deki OHAL ile Fransa'daki OHAL arasında bir fark yok.
Her iki OHAL'in de kapsamı ve hedefi aynı. Terör örgütleri hedef alınıyor. Fransa'yı hedef alan teröristler hukuk çerçevesinde hangi muameleyi görüyorsa, Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye bağlı teröristler de yargıya teslim edildi" dedi.
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