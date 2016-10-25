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tartışması

OHAL tartışması
Fransız mevkidaşı Jean Marc Ayrault ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Ayrault'un Türkiye'deki çıkışı üzerine "Türkiye'deki OHAL ile 'daki OHAL arasında bir fark yok.

Her iki OHAL'in de kapsamı ve hedefi aynı. leri hedef alınıyor. Fransa'yı hedef alan teröristler hukuk çerçevesinde hangi muameleyi görüyorsa, Türkiye'de darbe girişiminde bulunan 'ye bağlı teröristler de yargıya teslim edildi" dedi.
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