O yataktan kalkamadı!

Nursel Önder, 13 Temmuz'da Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu. Ailesinin iddialarına göre Önder, kalp ve hipertansiyon hastasıydı. Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Sabri Özdaş'ın Nursel Önder'in ameliyat için kilosunu fazla göstererek, ikna ettiğini ileri sürüldü. 46 yaşındaki kadın ameliyattan 10 gün sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Opr. Dr. Sabri Özdaş'ın ifadesi alındı. Özdaş'ın kızı Neslihan Önder, "Annem 111 kiloydu. Ancak hastanede hazırlanan dosyada 130 kilo yazıyor. Annem için bu ameliyatın ne kadar riskli olduğunu doktor bey iyi biliyordu. Buna rağmen ameliyatı yaptı" dedi.