Neo-con planını Erdoğan bozdu

Geçtiğimiz Şubat ayında "CIA, Gülen'i kullanıp Türkiye'de darbe yapacak" diyen dünyaca ünlü ABD'li siyaset bilimci Profesör F. William Engdahl üst aklın stratejisini AKŞAM için yorumladı. New Eastern Outlook dergisindeki köşesinde "Kuzu kılığında kurt: Fethullah Gülen kimdir ve nedir?" başlıklı yazısıyla darbenin arkasında Gülen'in Türk ordusundaki hücreleri olduğunu belirtti.

CİZVİT ÖRGÜTÜYLE AYNI

"Gülen'in Türk ordusundaki hücrelerinin darbeyi yaptığını hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın söyleyebilirim" diyen Engdahl, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayından itibaren Rusya'ya yaklaşarak jeopolitiğinde tarihsel bir dönüş yaptı ve bu da ABD'nin neo-con siyasetçilerinin Ortadoğu özellikle de Suriye için gelecek planlarını sekteye uğratacak nitelikte. Darbenin arkasındaki gerekçe budur. Gülen yalnızca CIA'in karmaşık operasyonları için uzun zamandır kullandığı paravan sözde yönetici isim. CIA uzun yıllardır Cizvitler tarikatını ve bu tarikattaki kült yapı, itaat ve organizasyon metotları üzerinde çalışıyor. Gülen'in örümcek ağı gibi yayılıp sızma girişimleri klasik bir Cizvit örgütlenmesi örneğidir" dedi.

O ÇAĞRI DÖNÜM NOKTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti gözetmeksizin tüm Türk halkını o gece sokaklara çağırması dönüm noktasıdır. Laik ve muhafazakar kesimlerini de birleştiren çok akıllıca bir hamle oldu. Bu birlik korunabilirse Türkiye'yi çok parlak gelecek bekliyor.

KÜRDİSTAN İÇİN ÜLKEYİ SATARDI

Engdahl, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gülen'in ayrışmasının temelinde Gülen'in Türkiye'de güç noktalarını ve MİT'i ele geçirmek için sürekli müdahalede bulunmaya çalışmasına yönelik faaliyetleri olduğunu düşünüyorum. Gülen'in darbe girişimi başarılı olsaydı Erdoğan öldürülürdü. NATO yanlısı bir kişi devletin başına geçirilir, Washington'ın her dediğini yapardı. Ülke topraklarını Washington'ın sözde Kürdistan'ı yaratma planı için elden çıkarırdı" dedi.



AKŞAM

