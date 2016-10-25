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Kılıçdaroğlu şikayet etti

Kılıçdaroğlu şikayet etti
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Ankara'daki temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Ayrault'tan yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik konularını kapsayan 23 ve 24. Fasılların açılmasını istedi. Ayrault, Kılıçdaroğlu'na "15 Temmuz sonrası yaşanan süreçten memnun musunuz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ise "Demokrasinin yara aldığını" iddia ederek bir kez daha Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti.
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