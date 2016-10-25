Kılıçdaroğlu şikayet etti

Fransa Dışişleri Bakanı JeanMarc Ayrault, Ankara'daki temaslarıkapsamında CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, Ayrault'tan yargı ve temelhaklar ile adalet, özgürlük ve güvenlikkonularını kapsayan 23 ve 24. Fasıllarınaçılmasını istedi. Ayrault, Kılıçdaroğlu'na"15 Temmuz sonrası yaşanan süreçtenmemnun musunuz?" diye sordu.Kılıçdaroğlu ise "Demokrasinin yaraaldığını" iddia ederek bir kez daha Türkiye'yiAvrupa'ya şikayet etti.
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