Kaza konvoyu!

En mutlu günlerinde kaza geçiren gelin-damat, düğün salonu yerine hastaneye gitti. Isparta'da dün gelin- damat ve yakınları, kuaförde saç yapımı ve fotoğraf çekiminin ardından, düğün salonuna gitmek üzere AlaattinAkkuş'un kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak talihsiz bir kaza yaşandı. Araç, Seda Yüncü yönetimindeki araçla çarpıştı. Korkunç kazada gelin arabası takla atarak ters döndü. Çevredekiler, gelin Filiz Tuğcu (21), damat İlyas Yıldırım (28) ile sürücü Aleattin Akkuş ve damadın kızkardeşi Arzu Yıldırım'yı (23) sıkıştıkları yerden kurtardı. Hafif yaralanan 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Gelin vedamadı bekleyen yakınları isekazayı duyunca hastaneye koştu.Kaza nedeniyle düğün töreniningelin alma bölümü iptal edildi.
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