İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 121 kişiden 35'i gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş, Manisa, Balıkesir, Denizli, Muğla, Samsun, Eskişehir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında yakalama kararı verilen 121 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.
Zanlıların, örgütün "imamı" olduğu, "himmet", "burs", "kurban bağışı" adı altında para topladıkları ve FETÖ'ye üye kazandırdıkları iddia edildi.
Örgüt "imam"larının maaşının, FETÖ/PDY'ye ait özel eğitim kurumları tarafından karşılandığı belirlendi.
kalan karakter 1000
bu imamlar ile kadın ablalar kilit personel ilk onların derdest edilmesi lazım
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.