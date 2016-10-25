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merkezli 13 ilde operasyonu: 52 gözaltı

merkezli 13 ilde 'nün imamlarına yönelik yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 121 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

FETÖnün imamlarına büyük operasyon!

merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 121 kişiden 35'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş, Manisa, Balıkesir, Denizli, Muğla, Samsun, Eskişehir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında yakalama kararı verilen 121 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün "imamı" olduğu, "himmet", "burs", "kurban bağışı" adı altında para topladıkları ve FETÖ'ye üye kazandırdıkları iddia edildi.

Örgüt "imam"larının maaşının, FETÖ/PDY'ye ait özel eğitim kurumları tarafından karşılandığı belirlendi.
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  • 25 Ekim 2016, Salı 08:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bu imamlar ile kadın ablalar kilit personel ilk onların derdest edilmesi lazım

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evet0
hayır0
cevapla 25.10.2016 09:17
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