



Üniter devlet ve tek meclisi esas alan Türk tipi başkanlıkta, başkana ve parlamentoya siyasi kilitlenme durumları dikkate alınarak karşılıklı fesih yetkisi verilmesi tasarlanıyor.

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Buna göre başkan ve parlamento, kendi görevini de sona erdirmek şartıyla, "fesih" yetkisini kullanabilecek. Dün ve bugün kurmayları ile Anayasa mesaisi yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın, teklifin Meclis'e sunulmasının ardından bilgilendirme yapmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'den randevu istemesi bekleniyor.

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TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ANA HATLARI

AK Parti'nin Türk tipi başkanlık modelinin ana hatlarının şöyle şekillenmesi bekleniyor:



- Cumhurbaşkanının halk tarafından iki turda seçilmesine ilişkin sistemle 5 yıllığına başkan seçilecek. Bir kişi iki dönem başkan olabilecek.

- Son genel seçimde en az yüzde 5 oranında oy almış siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen başkanlık seçimleri için aday gösterebilecek.

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- Başkan seçilenin oy pusulasında başkan yardımcısı adayı da yer alacak. Başkan seçildiği anda yardımcısı da seçilmiş olacak.



- Başkanlık ve TBMM seçimleri aynı gün yapılacak.



- Yürütme yetkisi başkanda olacak. Bakanları başkan atayıp, görevden alacak.

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-Milliyetin haberine göre; Başkan hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin (367) vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilecek. Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun (412) gizli oyuyla alınabilecek.