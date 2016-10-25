



İstanbul'u Çanakkale üzerinden Balıkesir'e gerilmiş bir yay gibi bağlayacak"Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu" projesi, halkın görüşüne sunulmak üzere askıya çıktı.

Proje, Çanakkale 1915 Köprüsü'nü de kapsıyor ve yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Çanakkale Köprüsü hariç, 324 kilometre olan otoban projesi, 9 milyar 843 milyon liraya mal olacak.

"Çevresel etki değerlendirmesi raporu", İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilen projeyle ilgili görüş ve öneriler için vatandaşlar İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edilebilecek.

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6.3 MİLYAR m2 KAMULAŞTIRMA

Yeni otoyol güzergahının sağında ve solundaki 100'er metrelik alan, koruma bandına alınıp kamulaştırılacak. Askıya çıkan projenin tanıtım dosyasındaki bilgilere göre, 4 milyar 518 milyon metrekarelik tarım alanı, bir milyar 762 milyon metrekarelik ormanlık/çalı/otsu bitki alanı ve 91 milyon metrekarelik mera alanı kamulaştırılacak.



915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE GERİ SAYIM

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, dün Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada ayak açıklığı 2 bin 23 metre olacak Çanakkale 1915 Köprüsü için de ihale duyurusuna bu ay çıkacaklarını belirtti. Arslan, köprünün 5 milyar dolarlık bir proje olduğunu dile getirerek köprü boyunun 3 bin 869 metre olacağını ve çelik asma köprü tipinde yapılacağını belirtti.

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Köprünün yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını kaydeden Arslan, Korelilerin ve Çinlilerin ilgilendiğini söyledi. Arslan geçtiğimiz ay AA'ya Ocak 2017'de ihale yapılacağını ilk kazmanın 18 Mart 2017'de vurulacağını açıklamıştı. Arslan, projede 31 viyadük, 5 adet tünel, 30 adet köprülü kavşakla 143 alt ve üstgeçit yapacaklarını da söylemişti.



HANGİ KÖYLER ETKİLENECEK?

Raporda, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan yeni otoyol güzergâhından etkilenecek olan köyler de belirtilmiş.

Projeden etkilenecek köyler İstanbul sınırından başlamak üzere sırasıyla şöyle:Karaevli, Nusratfakı, Yenice, Ahievren, Ballı, Yülüce, Bolayır, Güneyli, Sındal, Hacıgelen, Hurma, Süle, Navruz, Seyvan, Umurlar, Başkoz, Gündoğdu, Havutbaşı, Çakallar.