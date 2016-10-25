İslam aleminin kalesi Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, TBMM'yi ziyaret etti. Abbas, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alanlarda incelemelerde bulunarak, "Allah bu ülkeyi, demokrasiyi korudu" dedi. Abbas, şöyle konuştu: Bizim bu ziyaretimiz demokrasinin karargahına ilk ziyaretimiz değil, daha önce de ziyaret etmiştik. İnşallah bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti gelecekte İslam aleminin bir kalesi olarak güçlü bir şekilde kalacak ve devam edecektir...