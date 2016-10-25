İslam aleminin kalesi Türkiye

Filistin Devlet Başkanı MahmutAbbas, TBMM'yi ziyaret etti. Abbas,FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasındabombalanan alanlarda incelemelerdebulunarak, "Allah bu ülkeyi, demokrasiyikorudu" dedi. Abbas, şöyle konuştu:Bizim bu ziyaretimiz demokrasinin karargahınailk ziyaretimiz değil, daha önce deziyaret etmiştik. İnşallah bundan sonra daTürkiye Cumhuriyeti gelecekte İslam alemininbir kalesi olarak güçlü bir şekildekalacak ve devam edecektir...
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