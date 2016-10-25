İşkenceci anneye 45 yıl hapis

Kayseri'de 4 yaşındaki üvey oğluna işkence yapan Songül Koçak (29) yine 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 15 Şubat'ta meydana gelen olayda, baba A.A., çocukları I.A. ve İ.A.'nın durumlarından şüphelendi. Eşi Songül Koçak'ınçocuklarına işkence yaptığını düşünenbaba, eve gizli kamera taktırdı.Kamera kayıtlarında Koçak'ın üveyçocuklarına işkence yaptığı ortayaçıktı. Bunun üzerine baba, savcılığabaşvurarak şikayetçi oldu. Erkekçocuğu i.A.'nın doktor muayenesindeişkence izleri ve anüsüne oklavasokulması nedeniyle bağırsaklarındanbüyük hasar meydana geldiğianlaşıldı. Gözaltına alınan Songül Koçak mahkemece tutuklandı. Yapılan yargılama sonucu da 45 yıl hapse mahkum edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilen cezayı az bularak kararı temyiz etti. Yargıtay'ın kararı bozması dava yeniden Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Üvey anneye yine 'Çocuğun nitelikli cinsel İstismarı' suçundan 45 yıl hapis cezası verildi.
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