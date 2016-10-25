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ci anneye 45 yıl

İşkenceci anneye 45 yıl hapis
Kayseri'de 4 yaşındaki üvey oğluna yapan Songül Koçak (29) yine 45 yıl cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 15 Şubat'ta meydana gelen olayda, baba A.A., çocukları I.A. ve İ.A.'nın durumlarından şüphelendi. Eşi Songül Koçak'ın çocuklarına işkence yaptığını düşünen baba, eve gizli kamera taktırdı. Kamera kayıtlarında Koçak'ın üvey çocuklarına işkence yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine baba, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Erkek çocuğu i.A.'nın doktor muayenesinde işkence izleri ve anüsüne oklava sokulması nedeniyle bağırsaklarından büyük hasar meydana geldiği anlaşıldı. Gözaltına alınan Songül Koçak mahkemece tutuklandı. Yapılan yargılama sonucu da 45 yıl hapse mahkum edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilen cezayı az bularak kararı temyiz etti. Yargıtay'ın kararı bozması dava yeniden Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Üvey anneye yine 'Çocuğun nitelikli cinsel İstismarı' suçundan 45 yıl hapis cezası verildi.
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