Hürriyet Gazetesinin dün skandal bir manşete imza atarak 15 Temmuz'un en büyük delillerinden biri olan Bylock soruşturmasını sulandırma operasyonunda önemli bir gerçek daha ortaya çıktı. Bylock'un patent sahibi olduğu iddia edilen David Keynes'i "Connecticut eyaletinde yeminli mali müşavirlik yapıyor" diye anlatan Hürriyet muhabirinin yalanı deşifre oldu. Çünkü o eyalette öyle bir lisans sahibi yeminli mali müşavirin olmadığı ortaya çıktı. ABD'de tüm lisanslar internet üzerinden kontrol edilebiliyor, David Keynes ismine bakıldığında da öyle bir isim çıkmıyor. Yani tetikçi İsmail Saymaz bu basit gerçeği bile araştırma gereği duymadı, çünkü amacı gerçeğin ortaya çıkmasındansa FETÖ'yü aklama operasyonuydu.
Hürriyet’teki FETÖ tetikçisine bir suçüstü daha!
Doğan medyasının FETÖ ve darbe soruşturmalarını sulandırma operasyonunda suçüstü yakalandı. Hürriyetteki FETÖ tetikçisi İsmail Saymaz'ın yalanı ortaya çıktı.
Hürriyet Gazetesinin dün skandal bir manşete imza atarak 15 Temmuz'un en büyük delillerinden biri olan Bylock soruşturmasını sulandırma operasyonunda önemli bir gerçek daha ortaya çıktı. Bylock'un patent sahibi olduğu iddia edilen David Keynes'i "Connecticut eyaletinde yeminli mali müşavirlik yapıyor" diye anlatan Hürriyet muhabirinin yalanı deşifre oldu. Çünkü o eyalette öyle bir lisans sahibi yeminli mali müşavirin olmadığı ortaya çıktı. ABD'de tüm lisanslar internet üzerinden kontrol edilebiliyor, David Keynes ismine bakıldığında da öyle bir isim çıkmıyor. Yani tetikçi İsmail Saymaz bu basit gerçeği bile araştırma gereği duymadı, çünkü amacı gerçeğin ortaya çıkmasındansa FETÖ'yü aklama operasyonuydu.
Etiketler: İsmail Saymaz , FETÖ , Hürriyet , ByLock
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