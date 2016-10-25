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’teki tetikçisine bir suçüstü daha!

Doğan medyasının ve darbe soruşturmalarını sulandırma operasyonunda suçüstü yakalandı. teki FETÖ tetikçisi 'ın yalanı ortaya çıktı.

Hürriyet’teki FETÖ tetikçisine bir suçüstü daha!

Gazetesinin dün skandal bir manşete imza atarak 15 Temmuz'un en büyük delillerinden biri olan soruşturmasını sulandırma operasyonunda önemli bir gerçek daha ortaya çıktı. Bylock'un patent sahibi olduğu iddia edilen David Keynes'i "Connecticut eyaletinde yeminli mali müşavirlik yapıyor" diye anlatan Hürriyet muhabirinin yalanı deşifre oldu. Çünkü o eyalette öyle bir lisans sahibi yeminli mali müşavirin olmadığı ortaya çıktı. ABD'de tüm lisanslar internet üzerinden kontrol edilebiliyor, David Keynes ismine bakıldığında da öyle bir isim çıkmıyor. Yani tetikçi bu basit gerçeği bile araştırma gereği duymadı, çünkü amacı gerçeğin ortaya çıkmasındansa 'yü aklama operasyonuydu.
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  • 25 Ekim 2016, Salı 18:58
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