Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Kışanak, Diyarbakır Havalimanı'nda, DBP Meclis Üyesi Fırat Anlı ise adresinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kışanak ve Anlı, emniyete götürüldü.



KIŞANAK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki bahanesiyle belediye otobüslerinin hizmet vermemesi ve vatandaşların mağdur olması nedeniyle, Kışanak ve ilgili yetkililer hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

PKK PROPAGANGASI YAPTI

Başsavcılık ayrıca Kışanak'ın Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame hazırlamıştı.

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilden başka iddianamede Kışanak'ın PKK/KCK terör örgütünün Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nde aktif görev aldığının tespit edildiği belirtilmişti. İddianamede, eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın evinde ele geçirilen hard diskin de incelendiği ifade edilerek, KCK/TM yapılanmasının Türkiye sorumlusu Sabri Ok'un, aralarında KCK sözcüsü Ali Oruç, Kışanak ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a görev talimatı içeren mektup gönderdiğinin belirlendiği yer almıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN DA 10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kışanak'ın, PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan kanal, internet siteleri ve örgüt çağrıları doğrultusunda örgütçe önem atfedilen günlerde eylem ve organizasyonlara siyasi faaliyet görünümü altında katıldığının belirlendiğine işaret edilen iddianamede, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ANLI TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ölü ele geçirilen ve cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kimsesizler mezarlığından alınarak Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'na defnedilen "Tufan Amed" kod adlı Baran Kaval'ın cenaze törenine katılan Fırat Anlı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Öte yandan Fırat Anlı, KCK ana davasında tutuksuz sanık olarak yargılanıyor.

