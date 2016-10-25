Halay başı dehşeti

Kocaeli'de dün Ö.K. düğünde halay başı olmak istedi. Bu duruma karşı çıkan Mertcan Düşek ile aralarında tartışma çıktı. Kavga eden tarafları düğündekiler ayırdı. Daha sonra salondan çıkan Ö.K., mekanın önünde gördüğü Düşek ve yanındaki arkadaşlarının üzerine otomobili sürdü. Aracın hızla çarpması sonucuhavaya fırlayan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Mertcan Düşek, Yakup Sözmen, Zekeriya Yıldız ve Sedat Düşek kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mertcan Düşek'inhayati tehlikesi bulunduğubildirildi. Diğer yaralılar ise taburcu edildi. Ö.K. çıkan kargaşada otomobili olay yerinde bırakıp koşarak olay yerinden kaçtı. Genç, daha sonra polisi telefonla arayarak Dilovası'nda bir akrabasının evinde olduğunu ve teslim olacağını söylemesi üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı.
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