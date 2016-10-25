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dehşeti

Düğünde ‘’ olamayan genç çılgına döndü. Tartıştığı kişilerin arasına otomobille daldı. 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Halay başı dehşeti
Kocaeli'de dün Ö.K. düğünde olmak istedi. Bu duruma karşı çıkan Mertcan Düşek ile aralarında tartışma çıktı. Kavga eden tarafları düğündekiler ayırdı. Daha sonra salondan çıkan Ö.K., mekanın önünde gördüğü Düşek ve yanındaki arkadaşlarının üzerine otomobili sürdü. Aracın hızla çarpması sonucu havaya fırlayan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Mertcan Düşek, Yakup Sözmen, Zekeriya Yıldız ve Sedat Düşek kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mertcan Düşek'in hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Diğer yaralılar ise taburcu edildi. Ö.K. çıkan kargaşada otomobili olay yerinde bırakıp koşarak olay yerinden kaçtı. Genç, daha sonra polisi telefonla arayarak Dilovası'nda bir akrabasının evinde olduğunu ve teslim olacağını söylemesi üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı.
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