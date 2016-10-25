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büyük ders verdi

Gine büyük ders verdi
FETÖ'nün hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki larına devlet tarafından el konuldu. Gine'de ise 'nın 'den devraldığı 5 okulda öğrenciler dersbaşı yaptı. TMV Başkanı , "Okulları iyileştirerek, eskisinden çok daha iyi şartlara kavuşturarak, buraları Türkiye ile Gine arasında eğitim ve kültür köprüsü haline getireceğiz" dedi.
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