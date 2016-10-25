  1. Rüyalarında bile ABD var
  2. Şehide veda

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FETÖ’nün itiraf dosyası
Türkiye, teröristbaşı Gülen'in Türkiye'ye si ve 'de iade amaçlı tutuklanması için daha önce 5 gönderdi. Şimdi de Türkiye'nin talebini "yüz yüze" aktaracağı kaydedildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu çerçevede, bugün ABD'ye gideceği öğrenildi. Bakan Bozdağ'ın dosyasında ise 'cülerin larının bulunduğu kaydedildi.

ERSAN ATAR
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