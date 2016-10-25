15 Temmuz darbe girişiminin ardından 30 Ağustos tarihinde FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili olarak hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurtdışına kaçtığı saptanan Prof. Dr. Osman Özsoy, Toronto'da bir Türk'e ait lokantada iki kişi ile yemek yerken görüntülendi. Daha önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'da olduğu sanılan Osman Özsoy'un, lokantada kendisini tanıyan bazı kişilerle de sohbet ettiği görüldü. Görüntülerinin kaydedildiğini anlayan grup, yemeklerini kısa keserek lokantadan ayrıldı.
Bir haber sitesinde yazarlık yapan ve 15 Temmuz darbesinden bir ay önce 14 Haziran'da FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında "Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım mesela bu sürece daha fazla katkım olurdu" diyen Özsoy hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe günü ise darbeye karşı konulmamasını telkin ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI
Darbe soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, FETÖ ile iltisaklı oldukları bilinen ve birçok suçtan kayıtları bulunan Emrullah Uslu, Tuncay Opçin ve Osman Özsoy'un darbe öncesi gerek görsel gerekse de sosyal medyada darbeye zemin hazırlayıcı paylaşımlar yaptıkları, darbe gecesi de toplumun karşı koymamasını telkin ederek hükümetin darbe ile düşürülmesini kanıksatma ve bu yönde algı oluşturma faaliyetinde bulundukları tespitinde bulunmuş ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.
Aynı yakalama kararında adları geçen Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu da bir süre önce ABD'de objektiflere yakalanmışlardı.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 30 Ağustos'ta darbeye zemin hazırladıkları gerekçesiyle 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, ancak sanıklardan sadece 9'u adreslerinde bulunmuştu. Adreslerinde bulunamayan 26 kişiden bazılarının darbe girişimi sonrası yurtdışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.
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yahu arkadaş şu alçakların haline bakın. bir zamanlar topluma en itidalli, efendi, halim selim, gaytan bıyık diye lanse edilen şu mahlukların haline bakın. baştan beri hepsinin kanı bozukmuş bunların. hele şu hallerine bak. gitmiş amerikadan kanadadan bilmem nereden bu ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. ulan sizi toprak bile kabul etmeyecek. musa samiriye ne demişti..defol git bundan sonra herşeyden uzak olacaksın.
o hainler öylesine korkaklar ki ellerinden gelse marsa kaçarlar. alçak sende zerre kadar haysiyet ve türk kanı varsa savunduğun şeyi gel benim (ben halkım) önümde savun.
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