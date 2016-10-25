Eşleri kopyacı kendileri cuntacı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında bin 350 şüphelinin, FETÖ mensuplarının haberleştiği ByLock programını kullandığı belirlendi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan "kilit isim" firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik, darbe girişimine katılan helikopter pilotu Binbaşı Sadullah Abra'nın eşi ile kız kardeşi ve soruşturma savcısını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Nuri Öztürk'ün kız kardeşinin de KPSS dosyasında şüpheli oldukları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerler arasında bulunan Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez'in eşi Kübra Gülmez de 2010 soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor. KPSS'de usulsüzlük iddiaları üzerine, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın başlattığı soruşturma kapsamında 4 iddianamede 384 sanık hakkında dava açıldı.
'DÖNEMİNSAVCISI DOSYAYIGİZLEDİ'
KPSS soruşturmasının ilk davasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye devam edildi. Davanın dikkat çeken isimlerinden Yusuf Rodoplu ile diğer sanıklar savunma yaptı. Savunmalarında soruların sızdırılıp servis edilmesi, kopya çekilmesi, HTS bağlantısı ve para hareketliliğine ilişkin suçlamaları kabul etmeyen sanıkların davanın en kritik ismi Baki Saçı hâkim karşısına çıktı. Daha önce kolluk kuvvetlerince ifadesi alınan ve itiraflarıyla soruşturmanın seyrine ışık tutan Saçı mahkemede geçmişte yaptığı savunmayı tekrar ettiğini belirtti. Saçı'nın avukatı Mustafa Derin de duruşmada herkesin "pirüpak" gibi göründüğünü ancak bir "organizasyon" olduğunu ifade etti. Adil bir yargılama için 2010'dan beri uğraştıklarını kaydeden Derin, dönemin savcısı Şadan Sakınan'ın dosyayı sümenaltı ettiğini söyledi.
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