Eski rektör FETÖ'den gözaltına alındı

Aydın Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, İl EmniyetMüdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ADÜ'ye yönelik operasyon yapıldı.

BYLOCK KULLANIMI

Operasyonda eski Rektör Prof.Dr. Mustafa Birincioğlu ile birlikte aralarında profesör, hemşire ve teknisyenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, FETÖ'nün haberleşme sistemi olan 'ByLock'u kullandıklarının belirlendiği belirtildi.