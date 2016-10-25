  1. 15 Temmuz'dan sonraki en büyük saldırı bertaraf edildi

Eski rektör FETÖ'den gözaltına alındı

Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'nin eski rektörü , FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı.

Eski rektör FETÖden gözaltına alındı

Aydın Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, İl EmniyetMüdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ADÜ'ye yönelik operasyon yapıldı.

BYLOCK KULLANIMI
Operasyonda eski Rektör Prof.Dr. ile birlikte aralarında profesör, hemşire ve teknisyenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, FETÖ'nün haberleşme sistemi olan 'ByLock'u kullandıklarının belirlendiği belirtildi.
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  • 25 Ekim 2016, Salı 20:12
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