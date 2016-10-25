Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik tehdidini yok etmek için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatması ve komşusu Irak'taki DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak için Musul operasyonuna destek vermesi, Batılı liderleri kızdırdığı kadar, medyalarını da çıldırttı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Misak-ı Milli'yi bilseydiniz, Türkiye'nin sorumluluklarını anlardınız" diyerek tepki gösterdiği Batı ülkeleri, on binlerce kilometreden gelerek müdahil olma hakkı buldukları Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin mevcudiyetini kabullenemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlattığı Misak-ı Milli'ye "Osmanlı yeniden geliyor" şeklinde 'endişe' dolu tepkiler veren Batı, Türkiye'nin güçlenmesi ve söz hakkına sahip olmasını hazmedemiyor.

MİSAK-I MİLLİ'Yİ HAZMEDEMEDİLER

ABD politika dergisi Foreign Policy, "Recep Tayyip Erdoğan'ın agresif milliyetçiliği Türkiye sınırlarını aşıyor" başlığıyla servis ettiği analizinde, Türkiye'nin sınır komşularında olan bitene sessiz kalmayarak hakkı olan müdahalesini sindiremedi. Türkiye'nin yakın zamanda Irak'tan herhangi bir toprağı kendi ülkesine dahil etmeyeceğini söyleyen dergi, Misak-ı Milli haritasının Ankara'nın dış politikasını belirlediğini savundu.

Dergide, Misak-ı Milli'ye göre Türkiye'nin güney ve güneydoğu sınırlarının Suriye'de Halep'e, Irak'ta Kerkük'e kadar uzandığı hatırlatılarak, Türkiye'nin "Neo-Osmanlı" politikasına Arap dünyasının tepki göstereceği öne sürüldü.

"TÜRKİYE İLE IRAK GERİLİM İÇİNDEYKEN…"

ABD gazetesi NY Times, Türkiye'nin Musul operasyonuna destek vermesine ilişkin, "Türkiye Irak ile gerilim halindeyken, Musul operasyonuna dahil oldu" diyerek, Türkiye-Irak gerilimi üzerinden algı oluşturdu. Operasyona onlarca ülkenin katılmasına rağmen, sadece Türkiye üzerinden kampanya yürüten NY Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bizim Musul'da tarihi sorumluluğumuz var" sözlerini hatırlattı.

KENDİ NİYETLERİNİ AÇIK ETTİLER

ABD kanalı NBC, "Musul Savaşı: Türkiye Suriye ve Irak'ta neden DEAŞ karşıtı savaşçıları bombalıyor?" şeklindeki skandal başlığı ile, Türkiye'nin DEAŞ ile yaptığı mücadele tamamen görmezden gelinerek, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi bombalaması üzerinden çirkin bir karalama kampanyası yapıldı. Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu vurgulayan NBC, Türk jetlerinin DEAŞ'a karşı en etkili grup olduğunu iddia ettiği PYD'yi vurmasının 'mantıksız' olduğunu öne sürerek, terör örgütü PKK'nın uzantısına sahip çıktı. Musul operasyonu üzerinden Türkiye'ye iftira atan NBC, Türkiye'nin Musul topraklarında 'gözü olduğunu' iddia ederek, Batı'nın kendi niyetini Türkiye üzerinden okumaya çalıştı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin Musul'da askeri gücünün "atıl olmama" konusunda ısrarcı olduğunu savundu. Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin Türkiye karşıtı sözlerini hatırlatan BBC, İbadi'nin "Türkiye yardımcı olmak istiyor. Teşekkür ederiz. Ama bu Irak'ın kendi meselesi" ifadelerine yer verdi. İbadi, ülkesinde bulunan 30'dan fazla ülkenin askeri varlığına karşı sessizliğini korurken, Türk askerinden rahatsızlığını dile getirerek, Batı'nın sözcülüğünü üstlenmişti.







