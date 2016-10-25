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Durum çok kötü yi kınayın

Durum çok kötü darbeyi kınayın
Hain girişimi ile ilgili İstanbul'daki ilk dava 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 29 polis hakkında açılan davanın iddianamesinde, şüpheli polislerin darbeci askerlerle işbirliği yaptıkları belirtildi. İddianamede "Bölge imamları" kaydıyla 16 Temmuz 2016 günü 05.20'de gönderilen mesaja yer verildi. Mesajda, "Durum kötü, herkes darbeyi şiddetle kınasın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çekilip sosyal medyada yayınlasın. Hükümeti eleştirmeyin" ifadeleri yer aldı.
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