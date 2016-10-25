Durum çok kötü darbeyi kınayın

Hain darbe girişimi ile ilgili İstanbul'daki ilk dava 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 29 polis hakkında açılan davanın iddianamesinde, şüphelipolislerin darbeci askerlerleişbirliği yaptıkları belirtildi. İddianamede "Bölge imamları" kaydıyla 16 Temmuz 2016 günü05.20'de gönderilen mesaja yer verildi. Mesajda, "Durumkötü, herkes darbeyişiddetle kınasın. Meydanlarainip kendisini kamufleetsin, resim çekilipsosyal medyada yayınlasın.Hükümeti eleştirmeyin" ifadeleri yer aldı.
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