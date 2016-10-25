Dostum Putin’in desteği önemli

İngilizler, Türk ve Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan düşmanlığı konusunda zirveye çıktı. Türkiye'nin bölgede güçlenmesinden rahatsız olan İngilizler, uçak krizinden sonra zil takıp oynamıştı! Ancak daha sonra CumhurbaşkanıErdoğan ve Rusya lideri Putin'in yakınlaşması nedeniyle çılgına dönen İngiltere, "Rusya'ya karşıyeni ambargolarhayata geçirilmeli" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus resmi kanalı Rossiya- 1'e röportaj vermesi ve Putin için, "saygıdeğer kıymetlidostum" demesi, İngiliz medyasına paniğin bir işareti olarak yansıdı. İşte İngilizler'i rahatsız eden Erdoğan'ın önemli açıklamaları:
Ortadoğu'da teröre karşı ortak mücadelede saygıdeğer kıymetli dostum Putin'in desteğine ihtiyacım var. Rusya ile işbirliğimiz için hazırız.
Olayla (24 Kasım'da düşürülen Rus uçağı) ilgili konuyu mektubumda da dile getirdim. Olayın bizler için de üzücü olduğunu ve talihsiz bir olay olduğunu ifade ettim. Suriye topraklarındaki bu olayla bağlantısı olanlar yakalanarak mahkemeye verilmiş bulunuyor.
Devlete karşı darbe girişiminde bulunanlar bir hususu göz önünde bulundurmadı. Kendilerini tankların altına atan bir halkımızın olduğunu tahmin etmediler.
Bu olaylar sırasında beni Putin aradı. Görüşmede darbeye karşı olduklarını ve bizim tarafımızda olduğunu vurguladı. Şahsım ve Türk halkı adından bu ilkesel tutumunu hatırlayarak şunu söylüyorum: Teşekkür ederim.
Halklarımızı en çok kaynaştıran alan turizmdir. Geçen yıl Rus turist sayısı fiiliyatta lider sayısına yaklaşmıştı. Bu yıl belki lider sayı olarak Almanları da geride bırakabilirdi. Ama ben inanıyorum ki gelecek dönemde turizm işbirliğimiz artacak.
AKKUYU ÇOK ÖNEMLİ
Biz daha önce karşılıklı ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyorduk. Burada da aksamalar çıktı. Örneğin Akkuyu Nükleer Santral projesi gibi. Akkuyu bizim için hayati bir proje. Akkuyu Rusya ile yaptığımız çok ciddi ve önemli bir proje. Çünkü burada konu nükleer enerji ile ilgili.
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