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nda Kışanak'a zor soru!

FETÖ'nün hain girişimini araştıran nda gergin anlar yaşandı. Kışanak'a ile görüşmesinin içeriği sorulunca çılgına döndü.

Darbe komisyonunda Kışanaka zor soru!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimine ilişkin kurulan komisyonu bilgilendirmek için TBMM'ye gitti. Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Kışanak'a eşlik etti.

Kanlı darbe girişimiyle ilgili soruların yöneltildiği Kışanak, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sorduğu soru üzerine birden kızdı.

EKREM DUMANLI GÖRÜŞMESİ
Gültan Kışanak'ın FETÖ'nün medya tetikçisi Ekran Dumanlı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Çıray, "Görüşmede size PKK'ya sızan MİT elemanlarının listesini mi verdi?" dedi.

GERGİN ANLAR
CHP'li vekilin bu sorusundan sonra ortalık bir anda karıştı. Soruya oldukça sinirlendiği gözlenen Kışanak'a, Sırrı Süreyya Önder de destek oldu. Gerginliğin artması üzerine komisyon başkanı tartışmaya müdahale etti.
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  • 25 Ekim 2016, Salı 18:17
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