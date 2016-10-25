Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimine ilişkin kurulan komisyonu bilgilendirmek için TBMM'ye gitti. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Kışanak'a eşlik etti.

Kanlı darbe girişimiyle ilgili soruların yöneltildiği Kışanak, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sorduğu soru üzerine birden kızdı.

EKREM DUMANLI GÖRÜŞMESİ

Gültan Kışanak'ın FETÖ'nün medya tetikçisi Ekran Dumanlı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Çıray, "Görüşmede Ekrem Dumanlı size PKK'ya sızan MİT elemanlarının listesini mi verdi?" dedi.

GERGİN ANLAR

CHP'li vekilin bu sorusundan sonra ortalık bir anda karıştı. Soruya oldukça sinirlendiği gözlenen Kışanak'a, Sırrı Süreyya Önder de destek oldu. Gerginliğin artması üzerine komisyon başkanı tartışmaya müdahale etti.