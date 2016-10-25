Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, cezalara yeni düzenleme getiren tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarıya göre, terör ve darbeye teşebbüs suçlarından tutuklanan askerler, askeri cezaevi yerine, sivil cezaevlerine konulacak. Yapılacak değişikle, FETÖ'cü darbe girişiminin davaları, adliye dışında çok sayıda kişinin katılabileceği mekanlarda görülebilecek. Hakkındaki adli takibatı sonuçsuz bırakmak için kaçan veya saklanan şüphelilerin mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak sulh ceza hakimliği kararıyla el konulabilecek ve gerektiğinde idaresi için kayyum atanacak. Çocuğa cinsel istismarda bulunan 15 yıla hapis cezası ile cezalandırılacak. Telefonla dolandırıcılık yapanlara 4 yıl ceza verilecek.