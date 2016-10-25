Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, cezalara yeni düzenleme getiren tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarıya göre, terör ve darbeye teşebbüs suçlarından tutuklanan askerler, askeri cezaevi yerine, sivil cezaevlerine konulacak. Yapılacak değişikle, FETÖ'cüdarbe girişiminin davaları,adliye dışında çok sayıdakişinin katılabileceği mekanlardagörülebilecek. Hakkındaki adli takibatı sonuçsuz bırakmak için kaçan veya saklanan şüphelilerin mallarına, hakve alacaklarına amaçla orantılıolarak sulh ceza hakimliğikararıyla el konulabilecek ve gerektiğinde idaresi için kayyum atanacak. Çocuğa cinsel istismarda bulunan 15 yıla hapis cezası ile cezalandırılacak. Telefonla dolandırıcılık yapanlara 4 yıl ceza verilecek.
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