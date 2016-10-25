Çavuşoğlu: Tüm imkanlarımızı kullanırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul'a yönelik operasyonla ilgili, "Eğer Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşursa biz kara operasyonu dahil tüm imkanlarımızı kullanırız. Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşursa, Irak'taki gelişmeler Türkiye'nin güvenliğini, istikrarını tehdit edecek olursa, nasıl Suriye'de DAEŞ'in oluşturduğu tehdit artık bizim sabrımızı taşırdıysa, burada Sincar ve diğer bölgelerde bize yönelik tehdit artarsa kara operasyonu dahil uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ve gücümüzü kullanarak bize yönelik tehdidi bertaraf ederiz." dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ÇIKARMASINI BİLİRİZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PYD/PKK terör örgütü hakkında, "Münbiç'ten çıkmazlarsa biz Amerikalılara da söyledik. Kendi imkanlarımızla çıkarmasını biliriz." dedi.

"BANA GÖRE BEŞ PARA ETMEZ BİR TERÖRİST"

Çavuşoğlu, Adil Öksüz'ün yakalanması için para ödülü verilmesiyle ilgili, "Bana göre beş para etmez bir terörist bu kişi. Yani değeri beş para bile etmez ama tabi bu mücadelemizin başarılı bir şekilde hedefine ulaşabilmesi için bu hainleri de neredeyse bulmamız lazım. Elbette yurtdışına kaçıp kaçmadığı da net değil. Böyle bir bilgi de yok." dedi.