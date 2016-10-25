Bozdağ'dan ABD ziyareti öncesi açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, "İade edilmemesi veya iade sürecinin zamana yayılması Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Biz istiyoruz ki Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, bir terörist yüzünden olumsuz bir noktaya gelmesin." dedi.

"ABD için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa, Türkiye devleti için de Fetullah Gülen o anlamı ifade ediyor." diyen Bozdağ, şu açıklamalanda bulundu:

"Dosyada bize göre terörist Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için gerekli olandan daha fazlası var. Bugüne kadar Türkiye'den istenen iadeler veya geçici tutuklama talepleri, sadece ABD'nin değil başka ülkelerin Türkiye'den istedikleri, bunlarla mukayese ettiğimizde de dosyaların sıhhati açısından baktığımızda en dolu dosya Fetullah Gülen'in geçici tutuklanma talebini içeren dosya ve iade dosyalarıdır. Altı dolu dosyalar, iadesi için aramızdaki sözleşmenin öngördüğü şartları fazlasıyla taşımaktadır."