Beklenen 15 Temmuz kanunu kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, "Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü.



Tümü ve maddeleri üzerinde yapılan konuşmaların ardından teklif oybirliğiyle kabul edildi. Teklifin görüşülmesi sırasında AK Parti ve MHP'nin verdiği ortak önerge kabul edildi.



Buna göre, teklifle "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak tatil ilan edilmesi öngörülen 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak tatil ilan edilecek.



Kanuna göre, Ankara'nın Kazan ilçesinin adı da "Kahramankazan" olarak değişiyor. Ayrıca 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan ediliyor.



TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanlık Divanı olarak, teklifin Kazan halkına hayırlı olması dileğinde bulundu. Milletvekilleri ve salonda izleyici olarak bulunan Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve beraberindeki heyet, teklifin yasalaşmasını ayakta alkışladı.



Başkanvekili Buldan, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.