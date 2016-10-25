  1. Durum çok kötü darbeyi kınayın
  2. Bursa'da korkutan deprem

’deki si tamamlandı. İddianamede, örgütün İzmir’i olarak seçtiği ortaya çıktı

Başkent İzmir
İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve ekleriyle bin 300 sayfalık 'nün girişimine ilişkin mahkemeye sunuldu. İddianamede örgütün TSK içinde hakimiyet kurma çabası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile Çiğli'deki 2. Ana Jet Üssü'nün darbedeki rolüne ilişkin bilgiler verildi. Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı 2014 yılında "MAK timleri" adıyla İzmir ve Konya'da toplanarak örgüt hakimiyetinin sağlandığına dikkati çekilen iddianamede, E.E. isimli tanığın şu beyanına yer verildi:

2 MERKEZDE BİRLEŞTİLER
"FETÖ 2007'den itibaren organize oldu. 2014-16 arasında zirve yaptı. İstedikleri her türlü teşkilatlanmayı fütursuzca gerçekleştirdiler. Birlikleri 2 merkezde birleştirip militanları aynı çatı altında toplayarak, tüm silah ve teçhizatı buralara toplayarak planlı ve organize bir şekilde ordu içerisinde ordu oldular." Kanlı örgütün Ankara'da yapılan görüşmelerine ilişkin bilgilerin bulunduğu iddianamede, Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğunun öğrenilmesiyle 'saldırı üssü' haline geldiği tespitine yer verildi.

SALDIRI ÜSSÜ ÇİĞLİ
'Örgütün kuralları' başlığı altında, FETÖ'nün İzmir'i "" olarak kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 şüpheli hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamaları yer aldı.


* FETÖ'nün temelleri İzmir'deki Kestanepazarı Camii'nde atılmıştı.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar