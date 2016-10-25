Başkent İzmir

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve ekleriyle bin 300 sayfalık FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede örgütün TSK içinde hakimiyet kurma çabası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üssü'nün darbedeki rolüne ilişkin bilgiler verildi. Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı 2014 yılında "MAKtimleri" adıyla İzmir ve Konya'da toplanarak örgüt hakimiyetinin sağlandığına dikkati çekilen iddianamede, E.E. isimli tanığın şu beyanına yer verildi:
2 MERKEZDE BİRLEŞTİLER
"FETÖ 2007'den itibaren organize oldu. 2014-16 arasında zirve yaptı. İstedikleri her türlü teşkilatlanmayı fütursuzca gerçekleştirdiler. Birlikleri 2 merkezde birleştirip militanları aynı çatı altında toplayarak, tüm silah veteçhizatı buralara toplayarak planlı ve organize bir şekilde ordu içerisindeordu oldular." Kanlı örgütün Ankara'da yapılan görüşmelerine ilişkin bilgilerin bulunduğu iddianamede, Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğunun öğrenilmesiyle 'saldırı üssü' haline geldiği tespitine yer verildi.
SALDIRI ÜSSÜ ÇİĞLİ
'Örgütün kuralları' başlığı altında, FETÖ'nün İzmir'i "başkent" olarak kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 şüpheli hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamaları yer aldı.
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