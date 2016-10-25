Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş fiyatını açıkladı.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından satır başları;

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2023 METRE OLACAK

Çanakkale Köprüsü 2023 metre olacak. Viyadüklerle topladığımızda 5.169 metrelik bir uzunluğa erişiyor. Köprü viyadük şeklinde bir geçiş oluyor. 100 kilometrelik bir de otoyol var.

GELİBOLU AĞIRLIKLI OLACAK

Ağırlıklı kısmı Gelibolu tarafından başlayıp Malkara'ya kadar devam eden oradan da İstanbul yoluna katılan bir otoyol. Buradan Havza üzerinden Edirne'ye uzanan bölünmüş yolu bulunuyor.

BATI MARMARAYI KAPSAYACAK

Bir taraftan Gelibolu'dan Lapseki'ye geçiyor. Bir kolu Çanakkale'ye bir kolu da Bandırma İzmir yoluna geçiyor. Çanakkale'den diğer tarafı Bandırma üzerinden Bursa Manisa ve diğer illere gidiyor.

18 MART'TA TEMEL ATILACAK

İnşallah ihalesi gerçekleşecek. Ve yapımına başlanacak. Hedefimiz 2023 yılına kadar bitirmek. Yaklaşık 5 yıl olarak öngörülüyor yapımı. 18 Mart Çanakkale törenlerinde temel atmayı hedefliyoruz.

GEÇİŞ ÜCRETİ 15 EURO+KDV

Geçiş ücretini 15 euro + KDV olarak belirlendi. Maliyetle birlikte gelecek ama oldukça büyük bir proje. 10 milyar lirayı bulur diye düşünüyoruz. Yıllardır konuşulan bir projedir. Son 50 yıldır konuşulan bir projedir. Nihayet bunu da yapmak bizlere nasip olur diye düşünüyoruz. Yarın ihale ilanına çıkıyoruz, 26 Ocak'a teklifler toplanacak.

JAPONLAR DA İLGİLENİYOR

Japonya da ilgileniyor, başka ilgilenenler var. Kore, Çin ve Türk müteahhitler de var ilgilenenler arasında. Boy gösterecekler. Er meydanı burası.

EN KISA SÜREYİ VEREN KAZANACAK

Burada sistem şöyle olacak yapım süresi dahil işletme süresini en az veren. Süre yarıştırılacak. Trafik garantisi var. Süreyi en kısa veren kazanan teklif olacak.

BİR MEGA PROJEYE DAHA START VERDİK

Türkiye'nin bir mega projesi daha start vermiş oldu. Ahmet Bey artık altın vuruşu yaptı. Çanakkale her türlü geçilir hale geliyor. Türkiye dünyada büyük projeleri yapan ender ülkelerden biri.